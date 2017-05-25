興華中學新住民之女 可望上頂尖科大

石念晨（中）感謝校長劉建興（右）、導師丁皖庭（左）的教導。（廖素慧翻攝）

陳佩君（中）可望錄取頂尖科大，校長劉建興（右）、導師魏聿叡（左）欣喜。（廖素慧翻攝）

興華高中今年四技二專統測成績亮眼，加權總分達600分以上者有9人，新住民之女陳佩君

加權成績640.5分，原住民學生石念晨加權成績630.5分，兩人均飆高分，可望錄取頂尖科大。

興華中學校長劉建興表示，今年該校的四技二專統測成績傳捷報，加權總分達600分以上有9人，550分以上有37人，500分以上有96人，成績比往年進步許多，統測不計原住民加分，石念晨的表現搶眼。

石念晨是阿里山鄒族人，母親非常重視子女的教育，看上興華中學的校風嚴謹，石生國中畢業後選讀興華高中，3年住校求學期間，專注於課業，成績名列前茅，未來想就讀國立臺灣科技大學企業管理系，畢業後想回到家鄉貢獻所學。

陳佩君之父是菜農，母親從越南嫁至台灣，從小培養勤儉樸實的個性，常教她作蛋糕、餅乾，國中期間一度課業低落，國三時奮發向上，國中會考成績佳，捨嘉女而就讀興華高中。

陳生在興華求學期間，考取多種證照，且榮獲全國烘焙技藝競賽第4名，希望能錄取國立高雄餐旅大學烘焙系，將來成為烘焙高手。

(中時)