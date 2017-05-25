渾水創辦人揚言繼續做空香港股市

彭博報導，渾水公司創辦人Carson Block表示，他將繼續做空香港上市公司，因為信貸收縮將給整個經濟帶來重大衝擊。Block表示，做空大陸股票的挑戰是篩除有政府支持的公司。因此，他說做空香港恒生指數過於簡單化了。

(旺報)