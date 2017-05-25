尾隨小六女童企圖劫財 新北男判處4年徒刑
30歲高驛朋因缺錢花用，竟把歪腦筋動到小六女童身上，今年2月17日晚間8時許，於新北市板橋區尾隨陳姓女童回家，企圖敲暈劫財，高男趁女童要逃跑時，3度扯髮將女童撂倒在地，恫嚇「再吵把妳殺死」。幸經鄰居發現，高男才罷手逃跑。新北地院依故意對少年加重強盜未遂罪，判處高男4年徒刑。
有竊盜前科的高男辯稱，今年2月與女友皆失業，女友又有1歲小孩要養，經濟壓力大，才會計畫擄人劫財。本想挾持女童上社區頂樓，再敲暈劫財，碰巧遇到該社區住戶返家，撞見女童呼救，才會作罷。
新北地院開庭時，高男承認罪刑，且賠償女童5萬元達成和解，新北地院依故意對少年加重強盜未遂罪，判處高男4年徒刑。
(中時)
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