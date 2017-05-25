駐韓美軍司令：難搶攻北韓 薩德只為協防
韓聯社25日報導，韓美聯軍司令布魯克斯25日表示，難以先發制朝，要通過國際合作逐步消除北韓的威脅，而協防南韓是部署「薩德」的唯一目的。
布魯克斯在首爾的一場國防研討會上表示，現在無法搶先打擊北韓的武器系統，只能通過刺痛金正恩政權的軟肋施加影響力，設法減少其對南韓的威脅。北韓的火箭彈、火炮、飛彈、無人機對南韓首都圈構成嚴重威脅，應防止金正恩運用軍事手段在半島博弈中佔據有利位置。
布魯克斯並呼籲，各方應凝聚力量促北韓轉變態度。北韓總是不守國際規矩，說明威懾沒有充分奏效，國際社會應加大外部壓力促其改弦易轍。
布魯克斯並就「薩德」入韓表示，國家安全事不宜遲，極需部署「薩德」抗衡北韓協防南韓，這也體現美國協防盟友的決心。與據點防禦（Point Defense）的愛國者防空飛彈不同，「薩德」是區域防禦（Area Defense）的反導系統，防區至少覆蓋南韓的半壁江山。
(旺報)
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