國民黨諷農委會主委 可吃無料粽

端午節連假將屆，中國國民黨文傳會副主委洪孟楷25日召開記者會質疑，民進黨主席蔡英文日前鬆口講出心裡話，「不選舉不知道該幹嘛？」民進黨工在端節可以開心參加划龍舟比賽，但市井小民卻開心不起來，因為蔡政府主政下的幾個部會無法苦民所苦、民生問題無解，最簡單的「吃」、最基本的「行」的問題都無法解決，國民黨呼籲蔡政府做事不要只為民調，而是要為台灣做實事！不要只是「想」而已！

談及食與行的問題，洪孟楷指出，首先，農委會半年前大張旗鼓說散裝蛋應用一次性包材，未依規定還要開罰15萬元，末端茶葉蛋售價應聲喊漲，而因為禽流感防疫不力，造成民眾沒信心，蛋價崩盤，「請問，茶葉蛋有因此降價回來嗎？」如今政策轉彎，農委會又改口只需消毒重複使用包材沒問題，請問林聰賢主委「是在裝孝維嗎？」

此外，洪孟楷質疑，林聰賢上任近半年，竟然與本土豬農都沒會面過，豬肉佔我國人消費習慣最大宗，與豬農會面難道不重要？現在又讓豬價飆漲、還被豬農嗆聲說不賣，端午前夕，民眾連最基本的食用問題難道也無法確定？

再者，洪孟楷強調，交通部在賀陳旦部長上任後，正事不做，卻一直拘泥在國道連假免費時段是要兩小時、四小時還是六小時，交通方面難道沒有更重要的事需要處理嗎？去年端午連假被稱是史上最大塞車，今年228連假，竟然連賀陳旦自己都被塞在車陣中，如今即將到來的端午假期，賀陳旦又能做什麼保證？

洪孟楷表示，蔡英文說「不為民調做事」，反映出的就是不管民眾怎麼想，唯我獨尊的「菁英心態」！而展現在賀陳旦、林聰賢的施政上也是如此，因為認為「我一定是對的」，所以晚上不免費也所謂，所以一下禁用重複包材、一下開放使用。

洪孟楷強調，國民黨建議端午節賀陳旦在家吃「巨無霸肉粽」，因為塞車越久吃越久、林聰賢在家吃「無料粽」，因為粽子的基本食材豬肉、蛋黃起伏不定，人民不知吃什麼？環保署長李應元當然要吃愛吃的「魚翅粽」，蔡英文在家可吃肉粽好好想想未來三年到底是做自己的事重要、還是為人民解決問題重要？

洪孟楷指出，端午節將近，民生相關議題都沒人管，也搞不定，這不僅是農委會跟交通部的問題，而是內閣團隊是否也跟蔡英文所說，不到選舉年，就不知道要幹麻？七月內閣改組這些政務官都應該列入名單，否則接下來的中秋節以及每次連假，難道民眾都還要接受蔡政府政策失能的凌遲？

(旺報)