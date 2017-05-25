同婚修法 民進黨中央：不一定要趕在臨時會處理
同婚平權釋憲案出爐，民進黨內對於修法一事不同調，更認為要在臨時會審查民法修正案，卻遭到民進黨秘書長洪耀福打槍。洪耀福今天明確表示，不一定要趕在臨時會。
洪耀福認為，同婚議題修法是個大工程，既然大法官做這樣解釋，是不是應該審慎把它修好，好好完整檢討一次。
此外，民進黨25日發出新聞稿表示，針對「同婚釋憲前 總統令綠縣市首長「回應注意平衡」，民進黨發言人楊家俍表示，該則報導內容純屬臆測，不是事實，絕無此事。洪耀福昨天也澄清，「小英沒有下令」，是他自己下令的，還署名「洪耀福秘書長」。他是想提醒黨公職發言時要客觀，不要刺激另一方，尊重大法官釋憲及行政單位後續的處理。
民進黨立委段宜康對於總統府要求行政院儘速提出具體的法律方案，送交立法院審議。更在臉書嗆說，總統府「為什麼完全無視現在已經在立法院院會的民法修正案？」昨天又指出，他已和黨團總召柯建銘講清楚立法程序，屆時會在黨團會議爭取同仁支持，盡快三讀《民法》修正案。昨天洪耀福打臉，「不一定要趕在臨時會」。
媒體詢問，如果行政院在民法或專法選擇其一，是否代表民進黨立場？洪耀福表示，這當然代表民進黨立場，但是否選擇哪一項，須由黨團與政院協商，因為這是大變革，需要點時間討論。
對於反同團體將推反同婚公投，如果成案，洪耀福說，黨的態度就是尊重；不會在支持或反對公投上選邊。
(中時)
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