南韓國防部 擬設國防改革特別委員會

韓聯社報導，南韓國防部25日表示將成立「國防改革特別委員會」，在未來一年內確定國防改革方案。

扮演文在寅政府總統工作交接委員會角色的國政企劃諮詢委員會發言人朴洸瑥25日在記者會上表示，當天上午國防部向委員會進行工作彙報時提出該計畫。國防改革方案將涉及兵力規模、兵役期限、韓軍戰鬥力運營等重要問題。

朴洸瑥還說，國防改革宗旨是實現三軍均衡發展和盡可能提高綜合戰鬥力。如文在寅總統在競選時做出的承諾，國防改革主要對像是上級指揮結構、人力結構、武器體系以及增進官兵士氣和福利等。

文在寅競選總統時表示將成立國防改革委員會推進國防改革，他提出在「責任國防」基調下，任期內要促成戰時作戰指揮權移交，並為有效應對北韓核武威脅設立「戰略司令部」（暫名）等機構。

(旺報)