化妝品系舉辦婚紗攝影 校園瀰漫喜氣
中華醫事科技大學化妝品應用與管理系以婚紗造型和化妝作為創意主題，找業界提供婚紗禮服與攝影資源，在校園舉辦婚紗攝影活動，學生找俊男美女當模特兒，穿梭校園取景拍攝，全校宛如婚禮殿堂。
「咦？這麼多人要結婚喔！」中華醫大校園內25日有好幾對「新人」穿起黑裝、禮服，在校園內拍攝婚紗照，校園儷影幢幢，吸引師生圍觀，但這其實是化妝品應用與管理系的婚紗攝影活動。
華醫副校長楊堉麟稱讚學生的專業技能紮實，可比美業界，期盼出校門後大家可以發揮專長成為婚紗界的明日之星。
畢業在即，中華醫大妝管系由2至4年級學生組隊擔任整體造型設計和彩妝，找模特兒擔任動態走秀，展現學生專業技能的學習成果。
(中時)
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