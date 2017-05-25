黃亦志好投 富邦5局領先兄弟
中信兄弟與富邦悍將今在洲際棒球場交手，富邦先發投手黃亦志，前5局僅被擊出3支安打失1分，富邦打線部分從首局就展開攻勢，加上中信關鍵時刻又發生失誤，5局結束取得5比1領先。
黃亦志本季至今拿下2勝都是對上中信，此役前5局投球，僅在第2局被蔣智賢轟出陽春炮失掉1分，其餘半局都順利壓制住中信打線。
富邦首局，面對中信先發鄭凱文，開路先鋒林旺衛就率先敲安，隨後高孝儀也擊出安打，加上中信守備發生傳球失誤先馳得點，高孝儀也一口氣跑上三壘，又靠著鄭凱文的暴投再得1分。
第4局富邦林益全、林哲瑄與方克偉又接連敲安，加上1次保送再攻1分，第5局高孝儀再度擊出安打，緊接著高國麟擊出外野深遠飛球，造成中外野手張正偉接球失誤，隨後林益全擊出高飛犧牲打，單局富邦再添2分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。