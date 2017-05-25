黃亦志好投 富邦5局領先兄弟

富邦小將黃亦志，今面對中信兄弟前5局僅失1分。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟與富邦悍將今在洲際棒球場交手，富邦先發投手黃亦志，前5局僅被擊出3支安打失1分，富邦打線部分從首局就展開攻勢，加上中信關鍵時刻又發生失誤，5局結束取得5比1領先。

黃亦志本季至今拿下2勝都是對上中信，此役前5局投球，僅在第2局被蔣智賢轟出陽春炮失掉1分，其餘半局都順利壓制住中信打線。

富邦首局，面對中信先發鄭凱文，開路先鋒林旺衛就率先敲安，隨後高孝儀也擊出安打，加上中信守備發生傳球失誤先馳得點，高孝儀也一口氣跑上三壘，又靠著鄭凱文的暴投再得1分。

第4局富邦林益全、林哲瑄與方克偉又接連敲安，加上1次保送再攻1分，第5局高孝儀再度擊出安打，緊接著高國麟擊出外野深遠飛球，造成中外野手張正偉接球失誤，隨後林益全擊出高飛犧牲打，單局富邦再添2分。

(中時電子報)