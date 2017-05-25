長榮航空餐點升級 夏天口味更加分
長榮航空機上餐飲及服務用品推陳出新，6月1日起港澳與沖繩航線將提供新鮮現做、冷藏直送上機的糕點，在夏日來臨之際，讓旅客享受到新鮮、清爽的機上餐點。此外，機上也陸續提供各式養生食材以及茶飲，廣受好評的RIMOWA過夜包，自5月中旬也將更換新款經典色系。
長榮航空表示，夏天容易影響旅客胃口，航程短、航班多數落於非用餐時間，例如港澳或沖繩航線，餐點上更是需要費盡心思，長榮空廚設計蝦仁乳酪烤蛋派、培根鮮蔬鹹蛋糕、桂圓蛋糕、蜜汁火腿酥等糕點，低溫冷藏直送上機，讓食物保有美味的口感，營養更加分。
皇璽桂冠艙及桂冠艙方面，長榮推出江記紅麴豆腐乳，傳統風味融合養生元素，搭配早餐粥品，健康又美味；北京、上海、天津航線商務艙，則提供永豐餘台灣正黑豬紅燒獅子頭。飲品上，長榮攜手新加坡世紀奢華茶葉品牌TWG TEA，於長程航線皇璽桂冠艙及桂冠艙提供經典手工特製茶款─1837黑茶，特選上等黑茶與水果調和，讓旅客品茗後在口中留下滿滿的香氣。
長榮航空自2013年於皇璽桂冠艙提供RIMOWA過夜包後，深受旅客好評，除專為長榮航空設計的專屬色系Racing Green，陸續推出Prosseco（淡金色）、Crystal Green（珠光綠）、Lime Green（萊姆綠）、Olive Green（橄欖綠）共5款不同的顏色，2017年新款RIMOWA過夜包即日起陸續上線，將於去程及回程的航班推出帶有閃光元素的Pearl White（珍珠白）以及其經典款色系Seal Grey（曜石灰）2款新色系，搭配法國熱銷天然有機美容品牌Melvita 蜂蜜精華護膚組，讓旅客在飛行體驗上交織出全新感受。
(中時)
關鍵字：長榮航空
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