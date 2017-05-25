林子崴手肘不適 練牛棚投不滿30球喊停

林子崴手肘傳不適，歸隊還沒有時間表。(中央社資料照)

統一獅林子崴上月20日就因手肘發炎下二軍，至今歸隊未有時間表，但日前傷後首度練投，原本一切狀況良好，回歸似乎露出一些曙光，未料，25日他第二度練投，卻投不到預定的30球，受傷處就又感覺「刺刺的」不適感，緊急停止練投，詳細狀況得待明天他去醫院檢查，才會明朗。

林子崴上月20日對戰中信兄弟，僅投2局就因手肘肌腱疲勞性發炎退場，隨後就下到二軍休養，傷前出賽4場，繳1勝2敗、自責分率7.27、每局被上壘率1.73。他至今在二軍還未出賽，僅於牛棚練投，沒想到不過第二次練投，手又出狀況，對林子崴手肘的問題，影響身手，總教練「蔗總」黃甘霖直呼可惜，但現也只能靜待他回來。

至於另一名與傷勢對抗的羅錦龍，蔗總表示他目前遠投能到60公尺左右，未開始投牛棚，預計最快7月才可能復出，屆時會先從中繼出發。蔗總解釋，「怕一開始先發，給他壓力太大，先從中繼出發，慢慢增加球數，看情況再調回先發。」左腳無名指骨裂的潘武雄，則跑打守都沒問題，但狀況還需調整，可能上半季後段才歸隊。

(中時電子報)