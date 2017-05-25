把毛小孩帶回家 新店首創「愛心認養小棧」

新店區公所今（25日）成立毛小孩「愛心認養小棧」。（圖/葉書宏）

2隻機關犬「平平」與「安安」獲得民眾認養。（圖/葉書宏）

2隻機關犬「平平」與「安安」獲得民眾認養。（圖/葉書宏）

2隻機關犬「平平」與「安安」獲得民眾認養。（圖/葉書宏）

新北市新店區公所配合市府「推動零安樂，支持零棄養」政策，今（25）日成立毛小孩「愛心認養小棧」，區公所認養的2隻機關犬「平平」與「安安」獲得民眾認養，區公所特別準備嫁妝歡送牠們出嫁。

新店區長林煌源表示，新北市持續推動毛寶貝「零撲殺、零安樂死」的政策，是希望民眾都能學習並養成正確飼養動物態度，提升民眾保護動物意識。

為讓流浪犬貓找到溫暖的家，新店區公所首創成立了「行動認養小棧」，宣導民眾以「認養代替購買」，並接受民眾申請認養的需求，轉介給動保處收容所，讓想飼養犬貓的主人能儘快找到有緣份的可愛毛寶貝。

此外，新店區公所今年度也響應市府政策，展現愛護犬貓之具體作為，特別認領4隻機關犬，其中2隻可愛的小黑狗「平平」與「安安」，飼養在本區四十份公墓，平時跟著墓政管理員一起巡視園區，成為機警的好幫手，一個偶然的機會中，它們遇到了沈氏夫婦，也促成了今日沈氏夫婦與「平平」、「安安」這樁喜事。

動保處表示，新店區約800隻的流浪犬，還有約350隻就完成全區TNVR，流浪毛寶貝的問題，透過動保處與當地居民和愛心義工攜手合作，達到社區大和解，讓流浪狗數量獲得控制。

(中時)