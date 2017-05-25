遭民眾投訴 基隆國道客運1070、9006拒載短程

基隆客運22日貼公告宣布6月1日起停止市區內短程載客。（圖/蔡適應立委服務處提供）

基隆客運22日貼公告宣布6月起停止市區內短程載客，引發民眾烈不滿。基隆國道客運1070「國家新城至板橋」、9006「國家新城至士林」行經基隆長庚、基隆火車站，民眾長期習慣搭短程通勤看診，但客運公司表示因遭民眾投訴，故停止載客。

基隆客運表示，因近日連遭民眾投訴國道客運路線違規搭載市區短程乘客，故在6月1日起均不再搭載市區短程民眾，謹請多加利用789、791、1031、1051等公車路線。

汽車運輸業管理規則第39條規定，公路汽車客運業經營路線，如有一部分跨越其他公路汽車客運業所經營之路線時，在其跨越區段內不得設站上下旅客，並不得發售區間票。但經中央公路主管機關視實際需要核定者，不在此限。

國光1815國道客運去年11月，也曾遭到民眾檢舉常利用該路線到基隆長庚醫院看診，客運隨即公告停止短乘載客，使基隆大武崙及新北市金山萬里地區民眾抱怨連連。

蔡適應立法委員服務處表示，明天下午1時30分將召開協調會，將基隆客運比照國光國道客運1815一案，向交通旅遊處提出申請，再送審予公路總局。

(中時)