蘇迪曼盃羽球賽》周天成力拼新科球王惜敗

蘇迪曼盃羽球團體賽8強賽，第三點男單周天成一度在第三局以為拿下賽末點，但對手新科球王孫完虎挑戰成功，小天最終反以1比2敗下陣來，實為可惜。(博斯無限台授權翻拍)

2017年蘇迪曼盃羽球團體賽8強賽，第三點賽事由台灣一哥周天成碰到新科球王、韓國名將孫完虎，周天成在決勝局取得3個聽牌點優勢，並且一度以為贏得勝利，但對手挑戰成功，最終反而在苦戰91分鐘之後以21比13、18比21、21比23飲恨落敗，中華隊1比2落後韓國隊。

不曾在蘇迪曼盃闖進4強的中華隊，此次在分組預賽3比2擊敗韓國，雙方在8強賽又狹路相逢，第一點中華隊在男雙賽事爆冷落敗，第二點球后戴姿穎拍退成池鉉，將戰線扳成平手。

第三點男單賽事，世界排名第6的周天成面對25日正式登上球王寶座的孫完虎，首局周天成氣勢如虹，7平之後一路拉開領先差距，率先開出紅盤；第二局，周天成一度6比14落後8分，但小天韌性十足，硬是追成16平手，可惜次局還是以18比21敗陣。

決勝局，周天成又在8比13落後的情況下，不但追平而且還超前取得20比18的聽牌優勢，無奈遲遲拿不下這個決勝點，最終平推出界失誤，21比23惜敗。

(中時電子報)