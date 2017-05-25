9民營電廠拒降價 不涉聯合行為撤罰60億
麥寮、和平等9家民營電廠，一致拒絕調降台電購電費率，公平會認定涉及「聯合行為」， 重罰60億700萬元，並作成禁止聯合行為處分。案經9家民營電廠提出行政訴訟，台北高等行政法院認定不涉聯合行為，今(25)日更一審判9家民營電廠業者勝訴免罰。
公平會先前調查長生、麥寮、和平、新桃、國光、嘉惠、森霸、星能及星元等9家民營發電業者（IPP業者），自2008年8月至2012年10月，藉組成的台灣民營發電業協進會，達成彼此不與台電公司完成調整購售電費率的合意，相互約束事業活動，而為「以拖待變」的種種方式，聯合拒絕與台電公司協商，足以影響國內發電市場的供需功能，違反行為時公平交易法第14條第1項「事業不得為聯合行為」的禁止規定，開罰IPP業者63.2億元，並作成禁止聯合行為處分。
9家民營電廠不服提出行政訴訟，北高行審理後，判決公平會敗訴，9家民營電廠勝訴免罰，並撤銷禁止聯合行為處分。期間IPP業者的罰款，由公平會重新裁罰後，降為60億700萬元。
案經公平會上訴發回更審， 台北高等行政法院更一審昨日判決認為，9家民營發電業，並不是以台灣本島（全國）構成一個發電市場，地理市場不同一個，且就保證時段容量費率調整，縱有與其他IPP業者有何協議，但因保證時段售電數量各IPP業者，彼此間本無競爭、市場存在，難以就此認定協議互為不競爭而構成聯合行為，訴願決定和罰款，及命停止違法聯合行為部分都應撤銷。本案可上訴。
(中時)
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