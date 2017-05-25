台南市議會國民黨團 支持陳朝來房屋稅降稅修正案
市議會25日因為市議員陳朝來堅持審「台南市房稅徵收率自治條例」降稅修正案，導致議會亂成一團而休會，國民黨團議員認為議長賴美惠不讓此案進入大會討論，有違民意，決定全力支持陳朝來的降稅提案。
市議會25日下午進行三讀議案一讀會，陳朝來提案，內文主要是「降低房屋稅並不可回溯15年，並要求房屋構造標準單價不能只經市府同意，完全規避議會的監督」，大會主席賴美惠裁示請示中央，議程就要進入下個程序， 陳朝來、國民黨議員蔡育輝發言以違反議事規則反對，會議一度休息，最後亂成一團宣布休會。
蔡育輝表示，市政府不動產評議委員會都聘請自己人，關起門來評議，未經議會審核就通過，根本不公不議，他已率領民眾前往市府抗議。
國民黨書記長王家貞、議員盧崑福表示，台南市有11萬多戶，受賴清德連三年並回溯15年調漲房稅影響，民怨之深，該黨團已多次召開記者會譴責，要求賴清德凍漲房稅，但市府完全不理會。
王家貞表示，陳朝來提案降稅，國民黨團自然全力相挺，根據房屋稅法第六條，直轄市得視地方實際情形，在前條規定律範圍內，分別規定房屋稅徵收率，提經當地民意機關通過。
(中時)
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