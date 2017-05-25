33歲詐騙犯流竄馬國另起爐灶 刑事局循線逮人
刑事局2015年與印尼警方合作，在當地破獲以33歲蔡姓男子為首的電信詐騙機房，逮捕蔡嫌等20名台籍嫌犯，其中19名嫌犯遣返回台後，僅剩蔡嫌因涉及其他案件，留在印尼接受當地司法調查，被國內檢方發布通緝。
警方在去年11月起實施「緝狐專案」，對境內、境外詐欺通緝名單加強查緝，發現蔡嫌在印尼服刑1年多後，即流竄到馬來西亞、不曾回台，研判蔡嫌仍持續於海外從事詐騙，另起爐灶架設詐欺機房，即交由刑事局駐馬來西亞聯絡官會同馬國警方共同跟監埋伏。
警方17日見時機成熟，會同馬來西亞皇家警察總部商業刑事偵查局，在雪蘭莪州一處豪華別墅破獲由蔡嫌成立的詐騙機房，當場逮捕蔡嫌、阮姓夫妻檔等5名台籍嫌犯，及20名大陸籍嫌犯，查扣Gateway、筆電、平板電腦、手機、詐騙講稿等贓證物。
警方調查，該機房自3月成立以來，以假檢警的名義詐騙大陸民眾，至少有4000多人受害，損失金額達數千萬元，已協請大陸公安依「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」共同偵辦，清查被害人身分。
(中時)
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