在45層高樓 品嘗祖傳番茄的美味

和牛菲力牛排配香草奶油。

位於微風信義45樓的莫爾頓牛排館，推出全新春日時令精選菜單，對於喜愛輕食沙拉的朋友來說，春季新推的「祖傳番茄芒果沙拉配義式布拉塔起司」非常值得嘗試。

所謂的「祖傳番茄」是經由蜜蜂昆蟲來授粉、最接近原始狀態的番茄，在還沒有基改產生的年代，就是由這麼天然的方式來種植番茄。在開胃菜中常看見五顏六色的番茄，這些彩色番茄就是祖傳番茄。

過去曾出現基因改造番茄，科學家為了延長保鮮期，把番茄中轉入延緩成熟變軟的基因，保鮮期是延長了，外型也好看了，卻失去番茄原始的甜味。而祖傳番茄雖然抗寒力、抗蟲害能力較差，在種植、照顧上須要多花心力，但卻保有番茄最原始的風味。

這道「祖傳蕃茄芒果沙拉配義式布拉塔起司」份量十足，裡面有滋味鮮甜的3種顏色祖傳番茄，搭配上茴香絲、芒果片、義大利風乾火腿和新鮮芝麻菜與烤松子，淋上爽口的柑橘香醋汁，甜、鹹、微苦滋味交錯，口感層次相當豐富！沙拉上的布拉塔起司，內為柔滑香濃的軟心起司，切開時會緩緩流出，是前菜的好朋友！

莫爾頓春季新菜除了前菜的「祖傳番茄芒果沙拉配義式布拉塔起司」之外，還有「和牛菲力牛排配香草奶油」、「香煎比目魚配蒜蓉香草醬」、「乾式熟成帶骨紐約客牛排」3道主菜及配菜「香烤奇波里尼小洋蔥」，提供給喜愛牛肉的朋友兩種選擇。

「香煎比目魚配蒜蓉香草醬」的青醬裡沒有添加松子，而是使用菠菜、芝麻葉、羅勒、菠菜和百里香製成，源自法國普羅旺斯的作法，味道淡雅，魚肉選用中段魚柳，肉質厚實、鮮甜嫩滑。「香烤奇波里尼小洋蔥」選用了甜度最高的小洋蔥品種，配上柑橘類的皮、汁與蜂蜜，烤過後吃得出柑橘香味。

在台北信義微風45樓，可以眺望台北101和台北市的美景，景觀無敵，吃美食、配美景，沒有低消限制，不管是自己想來份輕食或是和親朋好友一起分享餐食，都是一種享受。

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莫爾頓牛排館 Mortons The Steakhouse

台北市信義區忠孝東路五段68號(微風信義)

(02)2723-7000

(中時)