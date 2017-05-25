《了解與互信 兩岸一定旺》獨派大老快沒人…阿扁想當接班人？蔡很頭痛？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

蔡英文上任來，對「九二共識」這份未完成的答卷，不僅忽視還新創「三新」，要對岸看看「新問卷」，全國政協主席俞正聲，昨天強調「任何變相的台獨最終也會失敗」，這段話是說給蔡英文聽？還是講給藍營「暗獨」的人聽？

但更讓蔡英文頭痛的是，前總統阿扁的高調出招，獨派紛紛要求特赦，國民黨也鄭重其事召開記者會表態贊同，既然藍綠都說好，蔡英文要不要、想不想、敢不敢呢？

來自台灣的WHO宣達團，在瑞士傳回來最新消息，雖然抗議三分鐘就被警方驅離 ，但據說湖畔發文宣迴響熱烈，但熱烈迴響能產生實質作用嗎？WHO新選出的書長艾德哈諾姆強調將繼續堅持「一個中國」原則，未來五年，台灣和WHO恐怕是要徹底絕緣了嗎？

本集來賓邀請到政治評論員黎建南、前政院發言人鄭麗文、政大國關中心教授湯紹成、資深媒體人黃敬平 、中國社科院台研所副所長 朱衛東(北京連線)。

(中時電子報)