關島戰略定位 美軍或重新考慮

共同社25日報導，美國海軍陸戰隊司令納勒24日提及可能對駐沖繩海軍陸戰隊移師關島的計劃做出調整。隨著北韓飛彈能力的提升，美軍或不得不重新考慮要塞關島的戰略定位。納勒強調，剛剛開始（就此討論），但對美軍整編計畫的影響可能難以避免。

美軍為防備北韓飛彈攻擊，在關島部署飛彈攔截系統「薩德」（THAAD）。同時還部署了據稱約兩小時就能到達北韓的B-1戰略轟炸機等，將其作為朝鮮半島突發事態時的軍事活動據點。

美軍太平洋司令部司令哈里斯在4月下旬的議會聽證會上表示，目前處於北韓核導開發威脅之下的除了駐韓、駐日美軍之外，還有關島。

儘管北韓多次試射瞄準關島的中程彈道飛彈「舞水端」失敗，但本月14日成功發射了超過舞水端能力的新型中程導彈「火星12」。日本自衛隊幹部指出，如果飛彈能夠到達關島，那麼美軍將無法在此部署重要戰力。

北韓除了表明將實際部署據稱射程涵蓋日本的新型中程飛彈「北極星-2」之外，還在頻繁進行將飛彈發射到比常規更高的高度，並使彈頭再次進入大氣層的「高彈道軌道」發射試驗。

(旺報)