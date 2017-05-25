分手汪建民後…寶媽苦笑這輩子不交男友了

寶媽當年上節目談情變，淚灑攝影棚。(本報系資料照，羅永銘攝)

寶媽2年前與汪建民姐弟戀破局，當時她失戀後首度現身談情變，淚灑節目的模樣令人心疼。然而2年過去，被問起還交不交男友，現年61歲的寶媽則是搖頭苦笑說：「不了。」

據聯合報報導，寶媽今日為好友餐廳站台，被問起交男友的話題，她苦笑說：「不了，這輩子這樣就好了…」若是又遇見真愛呢？她沒有說任何話，依舊搖頭苦笑著。

寶媽當年上節目談情變，談起前男友汪建民依舊心疼，稱自己從沒遇過對她這麼好的人，同時也坦承交往以來彼此壓力都很大，因為不願失去這位朋友與家人，決定退回原點。

(中時電子報)