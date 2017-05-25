「轟炸基」開轟帶頭衝 獅2分領先桃猿
Lamigo桃猿點亮魔術數字在即，25日與統一獅在桃園球場交手，雖1上從潘威倫手中先馳得點，打進兩隊第1分，但賽格威卻不若先前穩定，讓獅隊靠「轟炸基」陳鏞基2分炮領軍，第2、第3局攻得7分，猿隊則在第2、第3局、第5局追回4分，5局結束，獅隊暫7比5領先。
猿隊如今離封王越來越近，本周這場比賽過後，就得到台中洲際球場與暫居第2的中信兄弟強碰，因此這場與獅隊一役，相當重要。然而，此役掛帥的賽格威，比賽前段狀況卻不穩定，2上挨陳鏞基2分炮後，二壘有人時又被高志綱敲安，丟掉第3分。
賽格威的噩夢還沒結束，3上2出局一二壘有人時，先被鄭鎧文敲二壘安打丟2分，接著保送羅國龍後，高志綱又敲出左外野深遠飛球，造成左外野手朱育賢失誤，助獅隊再添2分。不過在自家主場的猿隊豈願認輸，2下、3下追回3分，接著5下2出局一二壘有人時，靠朱育賢適時安打，再攻回1分，獅隊換上陽建福才止住攻勢。
(中時電子報)
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