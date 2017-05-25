對同婚看法改變？ 吳敦義26日上午將說明

吳敦義臉書更新的封面相片。(翻攝自吳敦義臉書)

國民黨主席當選人吳敦義曾表示聽到同性婚姻他就毛骨悚然，然而24日大法官釋字748號出爐，認定我國現行法律未保障同婚違憲後，吳敦義官方臉書馬上放上一張彩虹照片，並寫「會幸福吧」，由於彩虹近年在我國已成為同性戀者爭取權益時常用的標誌，吳敦義臉書此舉是否意味吳敦義對同婚看法改變？

旋即吳敦義辦公室表示吳敦義將於26日上午10點親自說明對同性婚姻看法，之後吳敦義臉書於25日下午將其封面相片更新為一張寫著「愛是平等」4個字的圖。

(旺報)