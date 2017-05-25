莫瑞坦承 當上球王反而失去動力
「英國希望」莫瑞（Andy Murray）以現役球王之姿迎接下周開打的法國公開賽，但他近況低迷，呼聲遠不如狀況火熱的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。莫瑞也坦承當上球王之後，失去打球動力的問題一直困擾著他。
「要長時間維持你的動機、焦點與專注力是非常困難的，去年底我就是在專注與努力了很久之後，才能達成一個非常大的目標。」
莫瑞口中完成的這個目標，當然是在去年底拉下喬柯維奇（Novak Djokovic），首次坐上球王寶座。但以球王的表現來看，莫瑞顯然不夠稱頭，上周參加羅馬大師賽，他在第2輪就輸給地主對手佛格尼尼（Fabio Fognini）。
「過去我也有過類似的狀況，當我在美網贏得生涯首座大滿貫賽，以及第一次贏得溫布頓冠軍時。」莫瑞說，特別是溫網奪冠讓他頓失所依，「因為贏得溫布頓一直是我打網球的目標，當我做到的時候，感覺就像『感謝上帝』，然後呢？你得要重設目標，就像現在我得向前看，為大賽持續保持動力。」
莫瑞去年在法網決賽不敵喬柯維奇，他說自己今年若能在羅蘭蓋洛首次奪冠，可能的原因只有一個，就是努力訓練，特別是最近兩個月他的狀況並不理想，腳踝也有些不舒服。
「我必須非常努力地訓練，透過非常多的練習來提升我的表現，我覺得這是找回信心的最佳方式。」莫瑞說。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。