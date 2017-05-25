莫瑞坦承 當上球王反而失去動力

莫瑞去年底坐上球王寶座，但今年表現並不理想。（美聯社）

「英國希望」莫瑞（Andy Murray）以現役球王之姿迎接下周開打的法國公開賽，但他近況低迷，呼聲遠不如狀況火熱的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。莫瑞也坦承當上球王之後，失去打球動力的問題一直困擾著他。

「要長時間維持你的動機、焦點與專注力是非常困難的，去年底我就是在專注與努力了很久之後，才能達成一個非常大的目標。」

莫瑞口中完成的這個目標，當然是在去年底拉下喬柯維奇（Novak Djokovic），首次坐上球王寶座。但以球王的表現來看，莫瑞顯然不夠稱頭，上周參加羅馬大師賽，他在第2輪就輸給地主對手佛格尼尼（Fabio Fognini）。

「過去我也有過類似的狀況，當我在美網贏得生涯首座大滿貫賽，以及第一次贏得溫布頓冠軍時。」莫瑞說，特別是溫網奪冠讓他頓失所依，「因為贏得溫布頓一直是我打網球的目標，當我做到的時候，感覺就像『感謝上帝』，然後呢？你得要重設目標，就像現在我得向前看，為大賽持續保持動力。」

莫瑞去年在法網決賽不敵喬柯維奇，他說自己今年若能在羅蘭蓋洛首次奪冠，可能的原因只有一個，就是努力訓練，特別是最近兩個月他的狀況並不理想，腳踝也有些不舒服。

「我必須非常努力地訓練，透過非常多的練習來提升我的表現，我覺得這是找回信心的最佳方式。」莫瑞說。

(中時電子報)