南韓新總統文在寅決定餐費自理 省下公家錢

據韓聯社報道，南韓總統府（青瓦台）總務首席秘書李正道25日在例行記者會上表示，總統文在寅決定除會議就餐外，與家人的餐費等個人開支由自己負擔。

李正道介紹說，青瓦台將全面停止對總統與家人就餐及購買個人物品的預算支援，每月從總統的工資中扣除他與家人用於個人用途的費用。

青瓦台還計劃從今年的總統秘書室特殊活動費和特定工作經費中節省53億韓元（約合新台幣1.43億元），用來爲青年創造工作崗位和資助弱勢群體。

青瓦台方面介紹，今年總統秘書室的特殊活動費和特定工作經費共161億韓元，截至5月剩下126億韓元。青瓦台計劃將其中的73億韓元如期執行，將其餘的53億韓元用於創造青年工作崗位和援助弱勢群體。

青瓦台還表示，明年的特別活動費和特定工作經費預算將比今年減少31%

(旺報)