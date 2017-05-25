南韓新總統文在寅決定餐費自理 省下公家錢
據韓聯社報道，南韓總統府（青瓦台）總務首席秘書李正道25日在例行記者會上表示，總統文在寅決定除會議就餐外，與家人的餐費等個人開支由自己負擔。
李正道介紹說，青瓦台將全面停止對總統與家人就餐及購買個人物品的預算支援，每月從總統的工資中扣除他與家人用於個人用途的費用。
青瓦台還計劃從今年的總統秘書室特殊活動費和特定工作經費中節省53億韓元（約合新台幣1.43億元），用來爲青年創造工作崗位和資助弱勢群體。
青瓦台方面介紹，今年總統秘書室的特殊活動費和特定工作經費共161億韓元，截至5月剩下126億韓元。青瓦台計劃將其中的73億韓元如期執行，將其餘的53億韓元用於創造青年工作崗位和援助弱勢群體。
青瓦台還表示，明年的特別活動費和特定工作經費預算將比今年減少31%
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。