新莊消防分隊大排長龍 民眾搶領「消防小神衣」
俗稱「新莊大拜拜」的新莊地藏庵文武大眾爺遶境25日登場，新莊義消分隊日前在消防分隊樓下搭起紅壇，牌樓上題著「爆竹音效真環保、神明保佑會更好」，接駕文武大眾爺，新莊義消分隊為響應地方盛事，特別集資製作6千份「消防小神衣」，發送民眾結緣、祈福，今晚吸引不少民眾在分隊旁排隊擲筊拿小神衣。
新莊義消分隊分隊長梁碧村介紹首創的「消防小神衣」，指義消過去多是跟著虎爺發送鹹光餅，後來覺得沿街發送會有衛生、掉落麵包屑疑慮，因此突發奇想，以消防衣為靈感製作消防小神衣，內裡縫著義消趕工折的香火袋，和民眾結緣，也藉此機會進行消防宣導。
梁碧村說，今年在消防分隊樓下空地搭起紅壇，供奉台北紫微天后宮的媽祖，今天晚上民眾只要至紅壇擲出「聖筊」，就能獲贈神明加持過的小神衣，而前來擲筊的民眾，都能獲得蓋有文武大眾爺印章的平安符餅。
新北市消防局第二救災救護大隊表示，有鑑於廟會活動燃放爆竹不慎恐釀火警，呼籲廟會遶境活動時減少燃放爆竹，提倡「爆竹音效真環保、神明保佑會更好」，活動不使用傳統爆竹煙火，取而代之的是爆竹煙火音效及製煙機，也達到節能減碳目的，兼顧傳統民俗與公共安全。
(中時)
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