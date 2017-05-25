政院：跨部會合作 積極統籌推動人口政策

政府重視並積極推動我國人口相關政策，行政院今（25）日召開「行政院人口政策會報」，由召集人行政院副院長林錫耀主持。（照片行政院提供）

行政院今（25）日召開「行政院人口政策會報」，由召集人行政院副院長林錫耀主持。林錫耀表示，政府必須長期關注少子女化、高齡化與工作年齡人口衰退等議題，持續不斷提出解決對策並落實執行，方能及早緩和、有效度過人口危機。

林錫耀指出，目前世界先進國家都面臨人口老化與少子女化問題，台灣所面對的危機與挑戰更嚴重，我國出生率曾在99年時一度降至0.9人，104年則為1.2人；依最新的人口推估，10年後，台灣65歲以上的老年人將超過五分之一，較現在增加180萬人；20年後，老年人口則是現在的2倍，人口結構變化非常快速且危機重重。

他說，人口問題是國安問題，人口結構變動衍生許多問題，包括勞動力減少，住宅供給、賦稅、教育及移民等方面問題，彼此間互相牽連，連交通方面也需具備新思維，因此前瞻基礎建設也才會在軌道建設方面投入較多資源，為的也是在因應未來人口結構上變化之所需。

林錫耀表示，人口相關議題非常重大，且牽涉範圍極廣，短時間內難以用單一方法解決所有問題，因此每個部會都必須各本職責，以複合性的方案多管齊下才能發揮綜效。

他說，新政府上任前即十分重視人口老化與少子女化議題。去（105）年5月20日後政府已積極推動許多政策因應，例如4年內將增設1,000班幼兒園，增加30,000名幼兒進入優質平價的公共托育環境。

林錫耀表示，政府也積極推動長照2.0，去年前政府所編列長照預算約54億元，今（106）年預算已擴張至180億元，預計明（107）年預算將增加至370億元，這跟平衡職場與家庭有關，讓家有失能長者的家庭能夠減輕一點照顧負擔。另外也提出各項年金改革法案，希望確保每個世代的老年經濟安定及安全。

針對國發會「我國人口政策之協調推動機制規劃」報告，林錫耀請相關部會於推動及執行人口政策、擬定方案或措施遇有需協調事項時，善用本運作機制積極辦理。另也請國發會持續盤點「人口政策綱領」，適時進行必要之修訂。

此外，有關立法院針對人口問題的質詢及建議，特別是未來工作年齡人口急速衰退問題，林錫耀要求相關部會檢視包括勞動、教育、住宅、移民、賦稅政策等，主動盤點資源，及早研擬中、長期因應對策及所欲達成之具體目標及指標。

這次會議也就「完善生養環境方案」106年修正案進行討論，林錫耀表示，要提升國人生育意願，打造友善的生產、育兒環境需要許多跨部會的共同長期努力，今日所提出來的修訂方案仍有不足，請國發會參考與會委員意見修正，不只集中關照國人婚後的生養環境需求，也要注意教育制度與職涯生活的衡平，讓適婚人口能夠及早進入婚育階段，並讓工作年齡人口不會因婚育問題而退出職場。

國發會表示，「完善生養環境方案」修正草案，是為優化我國生養環境、提升生育水準，三大推動策略修正為「教保公共普及化」、「衡平職場與家庭」及「支持家庭生養」。

國發會說明，具體做法主要包括：教育部推動公共化教保服務，擴大辦理非營利幼兒園或鼓勵地方政府增設公立幼兒園；衛福部檢討居家式托育服務登記制度，並朝公共化發展；勞動部檢討生養各階段親職假，鼓勵雇主落實給假，倡導父母共同承擔親職責任；衛福部與相關部會檢討各類育兒相關津貼補助機制，研議未來朝向以實物給付為主的育兒政策方向思考；內政部持續辦理育有子女家庭優先獲得住宅補貼或優先入住社會住宅。

(中時)