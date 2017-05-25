專門吸收少年逞凶鬥狠 警破「信義同心」組織

綽號「子杰」的23歲林姓男子，自稱是「天道盟」成員，去年5月在臉書平台上創立「信義同心」群組，專門吸收未成年少年加入，遇有成員與他人發生糾紛或衝突時，即以通訊軟體呼叫支援，糾眾鬥毆，甚至將欲脫離組織的少年強行押至偏僻地點毆打。北市少年警察隊獲報後，將林嫌等3名成年嫌犯、9名未成年嫌犯查緝到案，一舉瓦解該不法組織。

少年隊跟據被害少年陳述，發現林嫌在臉書吸收成員，聚眾壯大聲勢，且具有集團性、常習性及暴力性犯罪活動，於是會同信義分局、中正一分局組成專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方調查，林嫌等人去年在七堵火車站前，就僅因為看到一輛橘色自小客車感到不爽，竟率眾將車攔下，以棍棒敲打攻擊該車，嚇得車主不敢下車。後來一名16歲少年想要脫離這個「信義同心」組織，也被林嫌等人拖到停車場予以圍毆。

警方表示，林嫌原是詐騙集團車手，染有吸毒惡習，在臉書吸收少年加入後，疑似還找成員到租屋處開毒趴，平日一群人就混跡在信義區公園一帶，看其他少年不順眼，即率眾持滅火器、磚塊等攻擊對方的家，行徑極為囂張。

警方趁該組織尚未坐大，立即進行掃蕩，將林嫌等12人查緝到案，發現未成年嫌犯中，有多人還是在學的國三及高中生。全案訊後，依組織等罪嫌分別移送北檢偵辦及少年法庭審理。

少年隊強調，將持續防杜幫派進入校園，針對幫派入侵校園案件列為首要防制重點，另籲請家長平時應多關心少年生活言行，使其遠離幫派，並勇於檢舉吸收少年之不法組織，以共同營造少年安全、健康的成長環境。

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(中時)