枋山沙灘會館4度易主 前業者承諾退費

枋山沙灘會館再度易主，近期卻傳出消費者先前購買的住宿券無法使用，投訴屏東縣府消保官，前業者則承諾6月底前完成退費。（周綾昀攝）

屏東枋山博客沙灘會館因地目問題無法正式營運，加上財政問題撐不到地目變更那天，約2個月前第4個經營團隊進駐，先前博客去年與台北旅展販售20萬元住宿券，現卻傳出消費者求償無門，經縣府消保官洽詢，業者承諾在6月底完成退款。

屏東枋山一棟歐式建築，後院有整片海洋的沙灘會館，在省政府時期被列為「興辦事業計畫」事業用地為農產展售中心，無法經營飯店等遊憩用途，枋山鄉公所近年向農委會申請地目變更，並在2011年委託廠商建設飯店，不過近2個月第4個經營團隊進駐，更名成墾丁茉莉灣海景度假飯店。

公所表示，上個經營團隊因財政持續盈虧，與未能等到地目變更那一日，雙方9年11個月的合約現只剩約3年，合約也明確寫道可轉接給想承接的廠商。

但近期有消費者向屏東縣政府消保官反應，先前在旅展中，向德瑞客事業有限公司經營的博客沙灘會館購買住宿券，卻因對方退出經營後，無法使用且求償無門。

消保官指出，該公司自去年販售的住宿券與台北旅展旅券約20萬元，目前業者已提出退費聲明，承諾6月底會完成退款，消費者可撥打退款專線07-9735856，並提供購買票券金額、證明單據及退款帳號，如仍無法達成退費，則撥打1950向縣市政府消費者服務中心提出申訴。

(中時)