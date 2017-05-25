感人阿湯哥 紅毯龜速前進2hr為粉絲簽名

阿湯哥今晚現身首映紅毯，對粉絲要求來者不拒。(取自中時電子報臉書)

吳鳳獲得阿湯哥簽名。(取自吳鳳臉書)

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）今晚6點40分現身大直美麗華首映會，吸引上千名粉絲爭睹他帥氣風采。而阿湯哥也如4年前來台時一樣親民，光是紅毯就走了2小時，滿足粉絲簽名、拍照的心願。

阿湯哥為新片《神鬼傳奇》（The Mummy）來台宣傳，他4年前來台曾為粉絲花2小時簽名，此次依舊不改親切作風，在背板拍完照就開始幫粉絲簽名，還在土耳其男星吳鳳的光頭上簽名，令粉絲直呼不愧是永遠的偶像。

(中時電子報)