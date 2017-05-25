明鋒面南移 中部以北雨勢趨緩

明（２６）日鋒面南移至巴士海峽，中部以北雨勢趨緩，全台各地及外島地區大至為多雲的天氣。南部、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨，上述地區的民眾外出仍需攜帶雨具。(圖/中時資料照)

中央氣象局資料顯示，明（２６）日鋒面南移至巴士海峽，中部以北雨勢趨緩，全台各地及外島地區大至為多雲的天氣。不過，南部、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨，上述地區的民眾外出仍需攜帶雨具。

氣象局說，今日受鋒面影響，各地皆有短暫陣雨或雷雨出現，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生，氣溫略下降、天氣轉涼。明日鋒面南移至巴士海峽，中部以北雨勢趨緩，各地及澎湖、金門、馬祖為多雲天氣；北部及東北部早晚天氣仍涼，南部、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北部、東北部及東部高溫約２５至２７度，其他地區２７至３０度；各地低溫約２１至２４度，整體而言要比今天微幅上升。

(中時)