毒販家發現多罐可可粉 嫌稱「這樣比較香」

三峽分局二橋派出所24日循線於桃園市查獲涉嫌販賣毒品的彭男、涂男，還添加可可粉增加香味。（吳堂靖翻攝）

吸毒也講求品味？昨(24)日晚間8時許，三峽分局二橋派出所循線於桃園市查獲20歲彭男涉嫌販賣毒品咖啡包，並帶回彭嫌住處，查獲同租友人21歲涂男房內也有毒咖啡包、K他命等，令警方疑惑的是，現場還有3桶的美祿可可桶，涂男稱「這樣調味比較香。」

涂嫌聽到警方開門聲時，正想將毒品藏起來，沒想到警方動作迅速，涂嫌一時驚慌失措，將毒品掉在地板上，警方一入門就看到地上的3包毒品，笑稱根本是不打自招。彭男、涂男分別依違反毒品防制條例販賣、持有移送偵辦。

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(中時)