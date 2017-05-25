十三行更新常設展 「八里時光機」6月28日亮相

新北市文化局今年開始逐步更新十三行博物館常設展，以八里時光機為主題，結合文獻、發掘資料，呈現八里從當代到史前時代的自然生態和文化歷史。（圖/十三行博物館提供）

十三行博物館開館14年，新北市文化局今年開始逐步更新常設展，首波將於下月28日完成，以八里時光機為主題，結合文獻、發掘資料，呈現八里從當代到史前時代的環境生態和文化歷史。

十三行博物館策展團隊參考英國大英博物館等知名博物館之展示手法，引進新型態科技展示技術，並結合相關文獻、史料和考古發掘資料，完整呈現八里從當代到史前時代的自然環境生態和文化歷史。

十三行博物館介紹，參觀民眾就像搭乘時光機，觸控台北港生態環境動畫、進入民國初年河運的虛擬實境、觸摸平埔族群和漢人交易土地的契約電子展版，再回到1千多年前，還能和十三行聚落內的動物互動，驚奇的視覺震撼效果和超逼真的實境。

館方提醒，十三行環形劇場6月1至27日因施工封閉，而施工期間購票入館的民眾，可憑門票票根於今年9月30日以前再入館參觀一次。

十三行博物館館長陳春蘭表示，隨著科技的進步、時代的變遷、民眾需求的改變等因素，十三行逐步更新常設展示，首波於6月全新推出「八里時光機」展覽，引進創新的展示手法，完整呈現八里的前世今生，屆時歡迎民眾前來參觀。

(中時)