十三行更新常設展 「八里時光機」6月28日亮相
十三行博物館開館14年，新北市文化局今年開始逐步更新常設展，首波將於下月28日完成，以八里時光機為主題，結合文獻、發掘資料，呈現八里從當代到史前時代的環境生態和文化歷史。
十三行博物館策展團隊參考英國大英博物館等知名博物館之展示手法，引進新型態科技展示技術，並結合相關文獻、史料和考古發掘資料，完整呈現八里從當代到史前時代的自然環境生態和文化歷史。
十三行博物館介紹，參觀民眾就像搭乘時光機，觸控台北港生態環境動畫、進入民國初年河運的虛擬實境、觸摸平埔族群和漢人交易土地的契約電子展版，再回到1千多年前，還能和十三行聚落內的動物互動，驚奇的視覺震撼效果和超逼真的實境。
館方提醒，十三行環形劇場6月1至27日因施工封閉，而施工期間購票入館的民眾，可憑門票票根於今年9月30日以前再入館參觀一次。
十三行博物館館長陳春蘭表示，隨著科技的進步、時代的變遷、民眾需求的改變等因素，十三行逐步更新常設展示，首波於6月全新推出「八里時光機」展覽，引進創新的展示手法，完整呈現八里的前世今生，屆時歡迎民眾前來參觀。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。