嘉義阿里山鄉免費狂犬病疫苗巡迴注射 6月開跑
為防範狂犬病發生，嘉義縣家畜所與阿里山鄉公所分別於6月1日、6日、8日、13日及15日的上午11點在里佳村、達邦村、茶山村、新美村及山美村5個辦公處舉辦免費狂犬病疫苗巡迴注射活動；另若未依規定每年攜帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗者，將依違反動物傳染病防治條例處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
嘉義縣政府呼籲，如有發現死亡或行為異常的野生動物，請立即通報所在地鄉鎮市公所或家畜所處置，並切記不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物，如遭疑患狂犬病動物咬傷時，應遵循4步驟，1、記：保持冷靜，牢記動物特徵。2、沖：用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口。3、送：儘速送醫評估是否要接種疫苗。4、觀：觀察動物行為。
嘉義縣政府提醒民眾，要記得攜帶自家犬貓及人工飼養陸生食肉目動物並出示身分證等證明文件前往注射。
(中時)
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