則本昂大連6戰飆10K 追平日職三振紀錄
樂天金鷲戰績高飛，王牌則本昂大更是越投越火燙，25日先發對歐力士賽前，已連5場飆出10次三振，而這場比賽他威風八面，燃燒126球繳8局失1分、飆10K好表現，率樂天終場4比1勝出，送歐力士本季最長7連敗，同時則本更追平野茂英雄連6場10K紀錄，再1場就能締造日職新猷。
則本自上月19日對西武一役後，連續5場投出雙位數三振，此役他對戰近況不佳的歐力士，雖一開始就失掉1分，但隨後一路投到7局，完全封鎖住歐力士攻勢，而備受矚目的三振，則累積到7次。隨後用球數已110球的他，7下小遇亂流後，8下續投威力不減，連送3張老K，驚險平野茂1991年效力近鐵時所創的紀錄。
最後則本投完8局後退場，總計他挨5安、失1分，另有10K、2次保送，樂天打線則在第4到第6局三度發動攻勢，靠9支安打進帳4分，奠定勝基。終場樂天以3分之差勝出，獲MVP、奪本季第6勝的則本開心說，很感謝教練團即便他用球數破百，仍讓他挑戰紀錄，「而球隊能拿下勝利，比起紀錄更讓人高興！」
(中時電子報)
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