為躲電梯監視器走樓梯 笨賊不知照片早被公告
有多次竊盜前科的62歲盧姓男子，到高雄市長青學苑偷銀髮族學員財物，學苑早已警覺並將他的照片製成公告貼在電梯裡示警。盧嫌食髓知味，再對銀髮族重施故技時，警騎悄悄掩至，將他逮捕。
盧男數度到學苑內行竊，苓雅警分局三多所所長陳國文研判該嫌應該會再度返回學苑犯案，立即請學苑協助將竊嫌照片製成公告貼在顯眼處，發揮警民合作精神。
盧男果然再度前往行竊，為了避免被電梯內監錄器拍到，刻意走樓梯躲避，累了還在椅子上睡覺休息，殊不知早已學苑工作人員盯上報警。
被搖醒時，見身邊都是警察，故作鎮定，佯裝是學員還走到書報架拿書看，員警要他不要再假了，拿出公告給盧嫌看，他自知難逃法網才俯首認罪，並供出在其他地方共犯下5件竊盜案。警訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。