為躲電梯監視器走樓梯 笨賊不知照片早被公告

盧嫌的照片早已被製成公告，張貼在電梯裡示警。（李義翻攝）

有多次竊盜前科的62歲盧姓男子，到高雄市長青學苑偷銀髮族學員財物，學苑早已警覺並將他的照片製成公告貼在電梯裡示警。盧嫌食髓知味，再對銀髮族重施故技時，警騎悄悄掩至，將他逮捕。

盧男數度到學苑內行竊，苓雅警分局三多所所長陳國文研判該嫌應該會再度返回學苑犯案，立即請學苑協助將竊嫌照片製成公告貼在顯眼處，發揮警民合作精神。

盧男果然再度前往行竊，為了避免被電梯內監錄器拍到，刻意走樓梯躲避，累了還在椅子上睡覺休息，殊不知早已學苑工作人員盯上報警。

被搖醒時，見身邊都是警察，故作鎮定，佯裝是學員還走到書報架拿書看，員警要他不要再假了，拿出公告給盧嫌看，他自知難逃法網才俯首認罪，並供出在其他地方共犯下5件竊盜案。警訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)