日本產業用機器人 去年生產台數創史上新高
《日本經濟新聞》報導，日本機器人工業會25日公布2016年產業用機器人的日本國內生產額為7033億8700萬日圓(約新台幣1909億6957萬元)，較前一年成長3.3%，這是日本產業用機器人國內生產額9年來首度突破7000億日圓。
報導指出，受到日圓升值的影響，機器人的生產額雖只是小幅成長，但由於美國景氣復甦、製造業回歸，中國對自動化投資的意願高，促使日本的機器人生產額超過7000億日圓。
日本機器人工業會設定2017年的生產額目標為7500億日圓，也是11年來的最高水準，並預測日本機器人業界的活絡景象仍將持續下去。
此外，2016年的產業用機器人生產台數達17萬4606台，較前一年成長13.5%，也創下新高紀錄。無論是生產額或台數都是連續3年的成長和高水準。2016年的出貨額則較前一年成長4.8%，達7160億2200萬日圓。
分析指出，日本國內產業用機器人對汽車產業的銷售情形仍然持穩，顯示器面板和半導體用的機器人也有恢復供貨的傾向。稅制優惠政策等也發揮了提高生產的作用。在海外市場方面，除了對美出口順利外，對中國和歐洲的業績也有起色。
現在全世界的設備投資擴大，加上過去勞動集約型產業較多的新興國家為解決人手不足問題而採用產業用機器人，使機器人的需求增加。機器人工業會認為，這個傾向2017年也將持續下去，生產額將創史上新高，過去的最高紀錄是2006年創下的7303億日圓。
這項統計是從日本機器人工業會的會員以及非會員的日本294家企業中，選出70家有機器人生產和出貨實績的公司為調查統計對象。
(中時)
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