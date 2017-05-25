和食加適量的肉、乳製品 日本人長壽秘訣！

偏好肉和乳製品的「歐美型」飲食過去被認為對身體不好，但日本國立國際醫療研究中心和國立癌症研究中心等的研究小組24日公布一項研究結果指出，偏好「歐美型」飲食的日本人比非「歐美型」飲食者的死亡風險低約1成。

研究小組從1990年代起，針對新潟、大阪等9府縣的40至69歲的8萬名日本男女，進行了15年的追蹤調查，調查其健康狀況、死因與飲食習慣的關聯，並將134種食物和飲料的攝取量以計分方式呈現，分成「健康型」、「歐美型」、「傳統型」3種飲食偏好群組。

「歐美型」是偏好肉、加工肉品、麵包、咖啡、乳製品等餐飲者。「健康型」是攝取蔬菜、水果、薯類、大豆產品、菇類、海藻、魚、綠茶等較多的現代化日式餐飲愛好者。「傳統型」則是偏好米飯、味噌湯、醃漬食品、魚貝類等的傳統日式餐飲者。

結果發現，健康型飲食者也比非健康型飲食者的死亡風險降低2成，且患心臟病、循環器官疾病死亡的風險約低3成。歐美型較非歐美型飲食者患癌、心臟病、腦血管疾病的死亡風險低1成。

研究小組指出，過去有報告指出，吃太多肉會提高死亡風險，但日本人原本就比歐美人少吃肉，加上咖啡和乳製品等可以達到正面的效果。

這項以日本人為調查對象的研究還發現，咖啡會降低肝癌和子宮癌的風險，從乳製品攝取鈣會降低腦中風等的風險。此外，偏向歐美型飲食者鹽分攝取量較少，這也被認為是降低死亡風險的理由。

這項研究成果發表在美國《PLOS One》期刊中。日本國立國際醫療研究中心疫學、預防研究部長溝上哲也表示，「蔬果、魚等為主的和食之外，再攝取適量的肉類和乳製品是長壽的秘訣」、「歐美型飲食易被認為會提高死亡風險，但希望以健康型飲食為第一，同時攝取適量蛋白質來源的肉類和乳製品。」

(中時)