壯女搭訕老翁偷戒指　身形太明顯火速被逮

身材壯碩的黃女搶了老翁的金戒指迅速逃逸。（張穎齊翻攝）

基隆市警方在黃女住處逮到她，並要求她交出金戒指。（張穎齊翻攝）

基隆市1名86歲陳姓老翁24日下午2時許，在仁二路騎樓休息時，被1名43歲身材高大、體態豐滿的黃姓女子搭訕，他們交談10分鐘後，未料黃女突然搶走陳翁戴在左手無名指上的金戒指，並以迅雷不及掩耳速度逃離現場。

陳翁表示，因為年事已高無法追趕，只能目睹黃女落跑，至於他的金戒指上有一個「壽」字，希望警方協助他拿回心愛之物。

警方獲報後，火速在5小時內，調閱路口監視器循線找到黃女住處，當天19時許將黃女緝拿歸案。

「我只是好玩而已，沒有惡意！」黃女被捕後直喊冤枉，說只是想拿老翁金戒指玩玩，沒有要偷的意思，但警方則認為是黃女的說詞實屬狡辯。

警方調查，黃女有毒品、強盜等前科，因為缺錢花用，才動起歪腦筋，對行動不便的陳翁下手，黃女經訊後承認犯行，全案依搶奪罪嫌移送偵辦，諭令黃女以2萬元交保候傳。

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(中時)