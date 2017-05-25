他替桃猿開球不落地 今夏送上甲子園轉播

《Eleven Sports》全球執行董事華生（右）25日在桃猿主場擔任開球嘉賓，台灣區總經理康小玲客串打者。（桃猿提供）

Lamigo桃猿25日在主場迎戰統一獅，開球嘉賓請來今年轉播「全猿主場」的《Eleven Sports》全球執行董事華生（Marc Watson）。沒想到來自「足球祖國」英國的華生，打起棒球也不含糊，開球不落地直接投進捕手林泓育的手套中。

在英國玩足球和板球，結果華生投起棒球也有模有樣。這或許就像去年才進入台灣市場的《Eleven Sports》一樣，一開始給人的印象像是「足球台」，但今年陸續買下經典賽與桃猿主場的轉播權，努力經營台灣人最愛看的棒球賽事，甚至在今年夏天，還要破天荒轉播夏季甲子園日本高校棒球賽。

「我們在台灣，我們就是台灣頻道。」儘管是全球7個國家的國際運動頻道，華生仍強調融入在地觀眾的理念，「我們不是足球頻道，而是運動頻道，是台灣的運動頻道，會努力送上更多台灣民眾喜愛的賽事轉播。」

(中時電子報)