楊銘威犧牲扮醜 方志友笑很說像「大雄」

楊銘威男扮女裝很享受。（圖片提供：東森）

楊銘威成了性感搖滾女神。（圖片提供：東森）

楊銘威在台視、東森《鐘樓愛人》劇中為了支持搖滾樂精神，而挑戰反串女裝出場表演，老婆方志友看到他為戲扮醜的樣子，笑說他很像哈利波特跟哆啦A夢的大雄，聽到老婆這樣說，他卻一點也無所謂，表示：「都是為了戲劇效果，只要我私下長得帥就好了。」

《鐘樓愛人》播出至今，楊銘威無論是在2017或穿越回到2007，都有亮點的表現，導演安排他有時化身裝置藝術表演者、有時又變成舞棍阿伯熱舞演出，這回再度挑戰演技，反串女裝更是喜感十足，拍攝當天現場人員看到被他女裝裝扮還被逗得笑翻了，但敬業的他不受影響拍攝完這場反串戲。

這場戲開拍前楊銘威可說是做足了功課，為了增添喜感，他還特別要求戴上一副單單的眼鏡，拍攝時看到他挫挫的模樣，真的很逗趣，問他是否感到很犧牲，他表示《鐘樓愛人》是拍戲以來演過最多角色的一部戲：「尤其扮醜對演員來說是個很不錯的經驗，像天王級演員也都是從扮醜開始，這部戲對我來說這是個很不錯的挑戰及學習。」

(時報周刊)