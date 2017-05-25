楊銘威犧牲扮醜 方志友笑很說像「大雄」
楊銘威在台視、東森《鐘樓愛人》劇中為了支持搖滾樂精神，而挑戰反串女裝出場表演，老婆方志友看到他為戲扮醜的樣子，笑說他很像哈利波特跟哆啦A夢的大雄，聽到老婆這樣說，他卻一點也無所謂，表示：「都是為了戲劇效果，只要我私下長得帥就好了。」
《鐘樓愛人》播出至今，楊銘威無論是在2017或穿越回到2007，都有亮點的表現，導演安排他有時化身裝置藝術表演者、有時又變成舞棍阿伯熱舞演出，這回再度挑戰演技，反串女裝更是喜感十足，拍攝當天現場人員看到被他女裝裝扮還被逗得笑翻了，但敬業的他不受影響拍攝完這場反串戲。
這場戲開拍前楊銘威可說是做足了功課，為了增添喜感，他還特別要求戴上一副單單的眼鏡，拍攝時看到他挫挫的模樣，真的很逗趣，問他是否感到很犧牲，他表示《鐘樓愛人》是拍戲以來演過最多角色的一部戲：「尤其扮醜對演員來說是個很不錯的經驗，像天王級演員也都是從扮醜開始，這部戲對我來說這是個很不錯的挑戰及學習。」
(時報周刊)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。