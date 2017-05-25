屏南唯一美沙冬門診 安泰醫院救治2千餘人
12年前政府有鑑海洛因成癮症所帶來的社會問題，於是引進「美沙冬替代醫療門診」，盼符合規定的醫院能成立該窗口給有心戒毒的患者機會改過，東港安泰醫院為此不僅為屏東開出第一槍，門診設立至今11年更是屏南地區唯一，服務人數破2000人。
精神科主任秦文鎮說，醫院需要有醫師、護理師、個案管理師、心理師、社工師及職能治療師等6種專業人士，才能成立完整專業團隊設立美沙冬替代醫院門診，安泰醫院11年前為支持政府政策，不僅是全屏東首個成立，開辦至今還是屏南地區唯一1個有門診的醫院。
「排除萬難堅持下來的。」醫護人員指出，美沙冬門診的對象，並非一般患者，他們敏感的身分多少會為醫院或其他病患帶來不便之處，例如他們在排隊領美沙冬時，可能會有毒癮發作的情形，因此在情緒或行為上會出現異於常人的現象，這種無法預知的狀況造成不小心理壓力。
安泰醫院表示，多年前院內曾出現廢除該門診的聲音，但經過一番討論、重整後，仍是決定留下繼續為有需要的人服務，為了避免爭端再現，將領美沙冬的窗口移到外面，患者無須走進室內就可以服飲，但護理人員依舊謹慎把關，確定患者在現場喝完才讓他離開。
黃姓護理師說，雖然負責該門診有無形的壓力在，但能繼續為他們服務真的感到開心，看著有如人生窗口的領藥處，人生百態盡現，有人是不小心走錯路後悔不已，幸經過治療後人生得以重新來過。
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(中時)
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