理輕情意「粽」　志工媽媽教身障青年包粽

志工媽媽教身障青年包粽過端午。（圖/謝佳潾）

志工媽媽教身障青年包粽過端午。（圖/謝佳潾）

「謝謝志工媽媽慢慢教我，讓我慢慢學。」伊甸基金會及東港區漁會為讓弱勢家庭兒童在端午節前吃到香噴噴的粽子，25日特地動員30名志工教導45名身障青年包粽子，並將煮好的粽子送到鄰近弱勢課輔班，讓他們學習施比受更有福的真諦。

連續兩年，伊甸基金會與東港區漁會合力辦理端午節包粽活動，學員的參與度都非常踴躍，患有唐氏症的身障青年阿忠即興奮地說，感謝志工媽媽耐心地教導，不怕他學得慢，讓他體會到包粽子的樂趣。

志工媽媽說，阿忠雖弱視又表達能力較弱，但在平日的作業陶冶中下，依然能學會切蔥、洗米，還能與同儕一起完成所有學員的午餐準備。志工媽媽們昨日不僅出錢買材料，還教導身障青年洗粽葉、炒餡料，有些學員雖不會包，但有力氣能幫炒餡料，讓志工媽媽省力不少。

此外，活動還結合東港區農漁特產的赤尾青蝦，加上瘦肉、蛋黃、香姑、長糯米、花生、魷魚等，料好豐富又實在，一串串新鮮熱騰騰的粽子上桌，每一位身障學員笑得合不攏嘴。活動最後，身障學員親手包的200多個粽子中，將30顆分送給給臨近的弱勢學童課輔班，再將包好的棕子帶回家給家人享用。

伊甸基金會表示，期待透過活動讓服務使用者參與社區的生活的節慶，增加生活體驗，也能利用社區資源的連結，讓服務使用者身歷其境的在自己的社區中生活，減少障礙，擴大生活圈，以增加個人生活的能力與生活的品質。

(中時)