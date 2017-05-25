政府夏月節電計畫 環團痛批「慢半拍」

環團今天開記者會，批評政府夏月節電計畫慢半拍，也沒有對症下藥，圖中講話者為綠色公民副秘書長洪申翰。(圖/綠色公民行動聯盟提供)

對行政院的「2017夏月節電大作戰」計畫，環團今(25)日批評，政府節電推動還是「慢半拍」，也沒有對症下藥找到用電大戶、更沒積極納入地方政府角色。

綠色公民行動聯盟與主婦聯盟聯手召開「抑制尖峰，不能只是緊急作戰」記者會，綠色公民副秘書長洪申翰批評，經濟部與能源局這次節電大作戰還是「慢半拍」，遲至今年4月才開始籌備，導致許多措施來不及好好規劃與協調。另外，在尖峰負載占了一半的低壓住商用戶，是中央的經濟部所難觸及，但這次在大作戰中，卻難見地方政府的積極角色。

台大風險社會與政策研究中心博士後研究員趙家緯則點名去年夏月用電增幅前三名縣市，包括台中、新北與桃園市就占全台夏月用電增幅的48%，應有更大責任去做尖峰用電管理，如優先強化住商部門的查核與輔導，讓他們更高效率地使用空調。

中央推節電計畫，也被認為沒有完整分析全台尖峰節電的潛力與熱點，難以訂出確切的尖峰抑制目標。趙家緯說，像某些高壓用戶賣場就沒有參與需量反應、節能ESCO系統等。

洪申翰強調，節電計畫年初就要提案、詳細討論，才能讓社會各界有完整準備。他建議地方政府，旗下環保局、民政局與經發局都應投入到住商尖峰管理的工作中，甚至主動詢問廠商能否更進一步進行需求管理，減少照明或空調。

主婦聯盟環境保護基金會執行長呂佳育則提醒政府活用各種管道，透過智慧電表、發放尖峰缺電簡訊，讓民眾可以立即知道用電狀況，例如尖峰缺電政府可用Line或即時訊息通知。

(中時)