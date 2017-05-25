縱火犯開庭翻桌嗆法官 「放我出去我還會再殺！」
基隆市1名41歲王姓男子因涉嫌縱火案及公共危險罪遭基隆地檢署收押，今(25)早9時許開庭時，王男羈押期滿，但法官認為王男尚有再犯之虞，裁定繼續羈押，王男聞後突然暴走，怒嗆法官「放我出去我還會再殺人！」還當庭翻桌，法官當庭裁定繼續羈押。
起訴書指出，去年9月底王男在信義區宮廟縱火，將廟內神桌、燈籠燒毀，警方獲報將他當場逮捕。怎料當晚9時許，王男又突然出現在在深澳坑路公車站牌前，全裸露出性器官在街上大搖大擺，警方獲報後立即依公共危險、公然猥褻等罪嫌將他移送偵辦。
基隆地檢署今早開庭，法官意欲裁定繼續羈押王男，未料王男突然情緒失控，亂吼亂叫，法官表示「你這樣我不放心讓你出去」，王男隨即翻桌崩潰，大吼表示，放他出去他還要再殺人，法警立刻將他上銬壓制，並將他送往基隆醫院就診。
(中時)
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