廣州越秀吸引人才 落戶最高逾4億元補助

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為吸引頂尖人才，大陸廣州市越秀區推出世界頂尖人才及項目落戶給予專案扶持1億元（人民幣，下同）的優惠條件，約4.38億元新台幣。

《南方日報》25日報導，越秀區財政每年安排10億元獎勵扶持資金；優質企業落戶獎勵可達2000萬元。

越秀區24日在重大項目簽約暨政策發布會上發布力度空前的「鑽石29條」政策禮包，並首次推出「越秀金卡」服務。

(旺報)