築地市場查土壤汙染 5項有害物質超標
東京都24日公布築地市場內111處土壤的汙染調查結果，從30處採集的土壤中，檢測出包括最高超出法令標準值4.3倍的鉛等在內的5種有害物質。
東京都原本計劃將魚批發市場築地市場遷至豐洲，豐洲市場也大致完工，但由於豐洲地壤汙染調查時發現地下水含有害物質，因此提出重新整建築地市場的方案。
築地市場戰後曾是美軍的洗衣工廠，東京都擔心有土壤汙染之虞，因此先行做了這次的調查。結果發現，除了鉛之外，砷超標2.8倍、水銀超標1.8倍、氟超標1.5倍、六價鉻超標1.4倍。
東京都表示，檢測出有超標有害物質的地點因為土壤都被柏油覆蓋，所以市場的安全性沒問題，但是今後還將進行地下10公尺的鑽探調查，希望在今年11月之前𢑥整出結果。
東京都知事小池百合子因重視食品安全問題而反對豐洲遷移案，但築地的土壤調查結果也讓人感到震驚，築地市場到該照原定計畫遷到豐洲，還是留在築地，小池如何決定將大受矚目。
(中時)
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