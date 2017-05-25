查克柏格回母校哈佛擔任畢業演說嘉賓

哈佛大學最有名的中輟生臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)周四返回母校擔任畢業典禮演說嘉賓，這也是查克柏格相隔13年後首度回到臉書的發源地。

33歲的查克柏格也特別利用這次回哈佛發表畢業演說的機會，於周二先拜訪母校，並回到其創辦臉書的學生宿舍，整個過程以直播方式在臉書呈現。

查克柏格在影片中表示：「這就是我當時坐的位置，桌上擺著一台小筆電，然後撰寫臉書前身thefacebook.com的程式，總共花了我約2個星期的時間，這就是當時催生臉書的地方。」

(工商)