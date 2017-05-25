網壇球后小威 出任矽谷公司董事

當代網壇傳奇球后小威廉絲(Serena Williams)雖然因待產無法參加本屆法網，但已接下一項新挑戰，她將進入矽谷高科技公司的董事會，為勞力多元化發展發聲。

美國矽谷網路調查服務業者SurveyMonkey周三宣布，提名35歲的小威與Intuit公司執行長史密斯(Brad Smith)進入公司的董事會。

小威在接受美聯社專訪時表示：「我覺得我代表的是多元化，世界無時無刻在改變，唯有改變才會進步，對我而言重要的是我要做為改變的先鋒，為眾人披荊斬棘。」

(工商)