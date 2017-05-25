《名模星任務》沈玉琳「露春光」急問：有沒看到？

陳志強（右）與沈玉琳對決，互脫襪子。（中視提供）

中視《名模星任務》每周五晚間10點強力回歸！全新賽制讓兩隊分別挑戰天使、惡魔關卡，本周遊戲關卡可謂名模開播後尺度最大的一次！玩海中脫襪遊戲時，陳志強與沈玉琳對決，誤將沈玉琳的海灘褲扯下，沒想到沈玉琳沒在海灘褲裡再穿一條泳褲，當沈玉琳從海中站起來時，當場「露鳥」以及2條「白蘿蔔」腿，在岸上目睹一切的名模當場又叫又笑。

陳思璇表示，玩「我是摔角王」關卡時，每個人腳上都穿了襪子，誰能把對手的襪子扯下來就算獲勝，當時是由沈玉琳與陳志強進行最後的對決。擔心在海裡出意外，製作單位讓每位下水比賽的明星都套上泳圈，避免危險。

陳志強與沈玉琳在海中纏鬥了好一陣子，陳志強搞笑，錯把沈玉琳的海攤褲當襪子扯掉，沈玉琳則順利脫下陳志強的襪子，2人立刻站起來秀戰利品，沒想到沈玉琳在海攤褲內沒有「防護」，當場「春光外洩」。

陳思璇笑說，當時只見泳圈下一片白，還沒意識到沈玉琳「春光」外洩，李懿早已指著他大笑不止，沈玉琳這才發現不對勁，發現泳圈下方很「涼快」，立刻坐入海水中，尷尬得連忙大喊：「來幫我遮一下啦」。

上岸後，沈玉琳開始質問大家「有沒有看到？」笑到崩潰的陳思璇趕緊搖頭，智希及艾希表示有看到，李懿則對沈玉琳說：「我以後沒辦法面對你了」。

在下午茶時間，吃著黑森林蛋糕的李懿，突然語出驚人的說：「我今天有看到玉琳哥的『森林」！」場面頓時陷入尷尬。

(旺報)